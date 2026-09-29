Великобритания в политических кругах выдвинута неожиданная и резкая инициатива об отмене последствий Брексит и восстановлении интеграции с континентом. Мэр города Лондон Садик Хан, выступая на ежегодной конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, подчеркнул, что страна должна незамедлительно вернуться в Европейский Союз, и для этого вовсе не обязательно проводить новый общенародный референдум.

Как сообщает влиятельное британское издание Те Индепендент, столичный мэр обратился к премьер-министру Энди Бернему и предложил четкую дорожную карту: для снижения торговых барьеров немедленно вернуться в Таможенный союз ЕС, в дальнейшем получить статус ассоциированного члена и принять условия Единого европейского рынка. Хан потребовал включить этот стратегический план в очередную предвыборную программу. Данный призыв прозвучал на фоне договоренности премьер-министра Бернема от 24 августа о резком улучшении отношений с главой Евросовета Антониу Кошта и проведении саммита Великобритания — ЕС до конца года.

«Возвращение без референдума, Таможенный союз и план Хана»: 5 основных пунктов заявления

Самые важные официальные тезисы скандальной инициативы Садика Хана в Ливерпуле:

Нет необходимости в новом референдуме: Мэр Лондона предложил осуществить процесс возвращения Великобритании в Европейский Союз без всенародного голосования;

Немедленное возвращение в Таможенный союз: Было заявлено, что для снижения бюрократических барьеров в торговле и экономического ущерба в первую очередь необходимо войти в таможенную систему ЕС;

Единый рынок и ассоциированное членство: На втором этапе плана Великобритании предложено получить статус ассоциации с ЕС и вернуться на общий рынок Европы;

Предвыборный манифест лейбористов: Садик Хан призвал премьер-министра Энди Бернема включить данный пункт в следующую официальную программу партии;

Саммит Великобритания — ЕС до конца года: Ожидается, что саммит, согласованный в августе между премьер-министром и главой Евросовета Антониу Кошта, станет площадкой для восстановления двусторонних отношений.

Классификация этапов возвращения Великобритании в ЕС, предложенная Садиком Ханом

Возможные механизмы интеграции, стоящие перед мэрией Лондона и правительством Великобритании:

Этапы реинтеграции Предусмотренные практические шаги Эффект для экономики и политики Великобритании 1-й этап: Таможенный союз ЕС Немедленное возвращение без предварительной подготовки Отмена пошлин на товарооборот и устранение логистических заторов 2-й этап: Ассоциированное членство Соглашение со Брюсселем о специальном стратегическом статусе Восстановление полноценного политического партнерства и партнерства в сфере безопасности 3-й этап: Единый европейский рынок Восстановление свободного движения услуг и капитала Укрепление финансового центра Лондона и увеличение объемов экспорта Правовой и политический механизм Без нового референдума, через партийный манифест Предотвращение возможного политического раскола и задержек в обществе Дипломатическая стартовая площадка Запланированный на конец года саммит Великобритания — ЕС Начало официальных переговоров между Евросоветом и Бернемом

Экспертиза международной политики и геоэкономики: Почему британская элита отходит от Брексит?

Выводы европейских политологов, британских экономистов и международных аналитиков:

«Экономические раны, нанесенные Брексит»: После выхода из Европейского Союза Великобритания столкнулась с инфляцией, дефицитом рабочей силы, резким ростом логистических расходов и ослаблением позиций лондонского финансового центра; позиция Садика Хана — это не просто политическое заявление, а открытое выражение реального кризиса, с которым сталкиваются бизнес-сообщество и городские администрации;

«Логика избежания ловушки референдума»: Предложение мэра не проводить новый референдум считается крайне расчетливым шагом; референдум 2016 года разделил британское общество на два борющихся лагеря; поэтому Хан стремится решить этот вопрос через парламент и выборы, избегая новой внутриполитической нестабильности;

Испытание для Энди Бернема и лейбористов: Хотя премьер-министр стремится улучшить отношения с Антониу Кошта, внутри партии сохраняются различные взгляды на полное возвращение в ЕС; Брюссель также не согласится на политику Лондона по принципу «выбирать только выгодное» (черрй-пикинг) — возвращение на полноценный рынок потребует серьезных уступок по границам и финансовым взносам.

По вашему мнению, соответствует ли демократическим принципам возвращение Великобритании в Европейский Союз без референдума, или такое судьбоносное решение обязательно должно приниматься исключительно путем народного голосования? Какую пользу возвращение Британии может принести европейской экономике, переживающей сильный кризис? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом великого поворота в глобальной геософии со всеми интересующимися!