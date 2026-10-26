Большая интрига в итальянской политике: почему Джорджа Мелони хочет уйти в отставку досрочно?

·5·Мир
Большая интрига в итальянской политике: почему Джорджа Мелони хочет уйти в отставку досрочно?

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони обсудила со своими политическими союзниками возможность ухода в отставку в марте 2027 года и проведения досрочных парламентских выборов в стране. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило одно из ведущих и авторитетных изданий Италии Ла Репубблика.

Хотя официальные представители коалиции и сама Мелони ранее заявляли, что парламент проработает до осени 2027 года — до окончания срока своих полномочий, закулисные политические планы свидетельствуют о том, что в Риме рассматривается новый сценарий, направленный на перераспределение власти.

Уход после римского саммита: Возможные даты и сценарии

Согласно плану, обсуждаемому в политических кругах Италии, отставка премьер-министра связана с важным международным событием:

  • Шаг после исторического саммита: Источники отмечают, что Мелони намерена покинуть свой пост после саммита Европейского Союза, проведение которого в Риме приурочено к 70-летию Римских договоров;

  • Самая ранняя дата — 16 мая: По подсчетам издания, если отставка произойдет в марте, то самой ранней возможной датой проведения внеочередных парламентских выборов станет 16 мая 2027 года;

  • Наиболее вероятный вариант — июнь: Тем не менее, в качестве наиболее удобного и основного сценария выдвигается план проведения общенациональных выборов в июне, одновременно с местными (муниципальными) выборами.

Дипломатические препятствия и заявления для общественности

На пути реализации данного плана существует ряд организационных и политических противоречий:

  • Проблема переноса саммита из Брюсселя: В настоящее время ведутся приготовления к юбилейному саммиту в Риме, однако для переноса встречи ЕС из традиционного Брюсселя в Рим требуется единогласное согласие всех 27 государств-членов организации;

  • Официальная позиция коалиции: Представители правящей коалиции открыто продолжают утверждать, что парламент будет полностью выполнять свои полномочия до осени 2027 года;

  • Потический расчет: По мнению экспертов, уход на досрочные выборы в период высоких рейтингов может позволить Мелони и ее партии еще больше укрепить свои позиции в парламенте.

Данные политические дискуссии в Италии свидетельствуют о том, что в начале 2027 года в одном из ключевых ведущих государств Европейского Союза могут начаться серьезные перемены.

Джорджа МелониИталияЕвропейский СоюзLa Repubblica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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