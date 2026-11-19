Премьер-министр Италии отказалась от отправки военного контингента в Украину
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- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в очередной раз подтвердила, что Рим не будет направлять сухопутный военный контингент на территорию Украины.
- По словам представителей правительства, Италия настаивает на необходимости установления четкой границы между дипломатической работой, которую ведет европейская «пятерка», и военными инициативами «тройки»
- Е3.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед началом саммита «коалиции желающих» в Берлине в очередной раз подтвердила, что Рим не будет направлять сухопутный военный контингент на территорию Украины. Об этом сообщило итальянское деловое издание Ил Соле 24 Оре со ссылкой на источники в правительстве республики.
Встреча европейских лидеров в столице Германии прошла одновременно с историческими трехсторонними переговорами между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, состоявшимися в китайском Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. На этом геополитическом фоне европейские союзники Киева, включая прибывших в Берлин спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пытаются выработать единую повестку переговоров.
Разница между дипломатической «пятеркой» и военной «тройкой»
Как пишет Ил Соле 24 Оре, в аппарате Джорджи Мелони подчеркнули необходимость проведения четкой границы между дипломатической работой, которую ведет европейская «пятерка» (Италия, Франция, Германия, Польша, Великобритания), и военными инициативами «тройки» Е3, направленными на формирование многонациональных сил.
«Италия неоднократно четко заявляла, что не будет направлять своих военнослужащих в состав предлагаемых сил в Украине. Эти две роли имеют разный, но взаимодополняющий характер», — приводит издание заявление источников в офисе премьер-министра Италии.
Направление вопроса
Официальная позиция правительства Италии (по данным СМИ)
Военный контингент
Категорический отказ от отправки сухопутных войск в Украину (Ил Соле 24 Оре)
Разделение форматов
Отделение дипломатии европейской «пятерки» от военных инициатив Е3
Помощь в 45 млрд евро
Выжидательная позиция; требование детального, а не поспешного изучения документа (Ла Репубблика)
Пакет помощи в 45 миллиардов евро и внутриполитическое давление
По данным газеты Ла Репубблика, итальянская делегация в Берлине также заняла выжидательную позицию по вопросу нового пакета финансовой помощи Киеву в размере 45 миллиардов евро, предложенного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Окружение Мелони отказывается от поспешного одобрения инициативы, указывая на необходимость глубокого и детального изучения документа.
Отмечается, что ранее в самой Италии усилилось политическое давление на Совет министров из-за украинского кризиса. В частности, лидер партии «Национальное будущее» и депутат Европарламента Роберто Ванначчи заявил, что готов поддержать правительство Джорджи Мелони после выборов 2027 года только при одном условии — если военная и финансовая помощь Киеву будет полностью прекращена.
Как вы считаете, как позиция Италии по вопросу отказа от отправки войск в Украину и отсрочки пакета финансовой помощи в 45 миллиардов евро повлияет на общую внешнюю политику Европейского союза? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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