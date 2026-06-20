Почему премьер-министр Италии отменила официальный визит в США?

После неожиданного столкновения заявлений президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони в отношениях двух союзных государств возник серьезный кризис. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни охарактеризовал слова Трампа как «серьезные и оскорбительные» и немедленно отменил предстоящий официальный визит в Вашингтон.

Резкое заявление Таяни в Кс (Твиттере)

Глава итальянского внешнеполитического ведомства 19 июня на своей странице в социальной сети заявил, что слова президента США являются неуважением не только к главе правительства, но и ко всему итальянскому народу:

«Серьезные и оскорбительные заявления президента Трампа о премьер-министре Джорджи Мелони равносильны оскорблению всей Италии. В связи с этим я принял решение отменить свой запланированный на 21–22 июня визит в США».

Из-за этого решения была отменена как и участие Таяни в крупном форуме бизнеса, инвестиций и инноваций Италии и США, который должен был пройти в Майами, так и крайне важная личная встреча с госсекретарем США Марко Рубио встреча с которым была запланирована.

Что стало причиной конфликта? Утверждение о «мольбах»

Поводом для разгорания дипломатического конфликта стало интервью Дональда Трампа итальянскому Ла7 телеканалу. В ходе беседы глава США заявил, что во время саммита Г7 (Большой семерки) Джорджа Мелони в переносном смысле «умоляла» его сфотографироваться вместе, и что в тот момент ему стало жаль премьер-министра Италии.

Решительный ответ Джорджи Мелони

Премьер-министр Италии очень быстро и резко отреагировала на эти слова Трампа, назвав их абсолютным вымыслом:

«Подобные заявления полностью выдуманы. Я поражена. Я не понимаю, почему президент США так относится к своим союзникам. К сожалению, это не первый случай... Он должен помнить одно: ни я, ни Италия никогда не умоляют».

Мелони также обвинила Трампа в том, что он не проявляет такой резкости по отношению к реальным противникам западных стран, а оказывает давление только на союзников.

Сообщается, что причиной охлаждения отношений стала также критика Трампом заявления Папы Римского Льва КсИВ (Попе Лео КсИВ) весной 2026 года.

В любом случае, расхождения во взглядах между Белым домом и Ватиканом не являются новостью.

Будущее отношений: НАТО и иранский вопрос

По мнению наблюдателей, этот холод между Римом и Вашингтоном — не просто личная неприязнь, а результат глубоких геополитических разногласий. Двум странам трудно найти общий язык по следующим вопросам:

Иран и ядерная угроза: Трамп обвиняет Мелони в недостаточно активной поддержке США и Израиля в кризисе, связанном с Ираном, и в том, что она недооценивает угрозу.

НАТО и трансатлантическое сотрудничество: В то время как новая администрация США требует от европейских союзников большего участия, Италия пытается защитить свою независимую внешнеполитическую позицию.

Мы продолжим следить за тем, как этот дипломатический «айсберг» повлияет на единство внутри НАТО в будущем.