Хокимият города Ташкента попал в «черный список» по работе с населением

·1·Общество
Хокимият города Ташкента попал в «черный список» по работе с населением

В нашей стране диалог с народом, выслушивание проблем граждан и своевременное решение их законных обращений являются одним из главных приоритетов государственной политики. Однако, к сожалению, некоторые руководители на местах и исполнительные органы до сих пор допускают серьезную безответственность в этом вопросе. Народная приемная Президента Республики Узбекистан обнародовала результаты комплексных проверок исполнения исторического Указа главы государства №УП-51. Результаты наглядно показали, что в системе все еще существуют «болевые точки». В частности, хокимият города Ташкента занял «почетное» 6-е место в республиканском «черном списке» (антирейтинге) министерств и ведомств по необоснованному затягиванию сроков рассмотрения обращений граждан и их некачественному изучению.

Серьезный анализ и процессы мониторинга выявили следующие важные цифры:

  • Плачевная ситуация в столице: В хокимияте города Ташкента и его низовых звеньях официально зафиксировано 55 случаев грубого нарушения законодательства, связанных с ненадлежащей работой с заявлениями и жалобами граждан и поверхностным подходом к ним.

  • Общий масштаб по республике: В ходе масштабных проверок, проведенных по всей стране, в 41 министерстве, ведомстве и местном хокимияте было выявлено 1070 серьезных нарушений, связанных с попранием прав граждан.

  • Жесткие меры наказания и санкции: К ответственным лицам, проявившим пренебрежение к обращениям народа, были приняты законные меры. По республике 19 сотрудников, халатно отнесшихся к своим обязанностям, были официально освобождены от занимаемых должностей, а еще 36 привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Кроме того, материалы, собранные в отношении организаций, систематически и хронически нарушавших сроки рассмотрения заявлений физических и юридических лиц (что составляет около 600 обращений), были переданы в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан для дачи законной и жесткой правовой оценки ситуации. Теперь дела этих безответственных чиновников будут рассматриваться на уровне суда и следствия. Также руководству столичной администрации было направлено строгое требование о незамедлительном устранении имеющихся недостатков и системных ошибок в работе с населением, а также обеспечении удовлетворенности граждан. Те, кто забыл, что довольство народа — высший критерий, обязательно понесут наказание.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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