Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы

Певица Шахло Салаева и турецкий жених Вейсел Дулгер провели двухдневную свадебную церемонию в Турции. После свадьбы пара дала интервью и ответила на некоторые вопросы, касающиеся их дальнейшей жизни и брака.

В ходе беседы их спросили, где они планируют жить после замужества. По словам Шахло Салаевой, поскольку в настоящее время вся их работа и деятельность связаны с Узбекистаном, они продолжат жить здесь.

«На данный момент наша работа и все планы связаны с Узбекистаном. По этой причине пока мы будем жить в Узбекистане. Если будет на то воля Аллаха, в будущем мы намерены переехать в Турцию», — сказала певица.

Кроме того, в беседе была затронута тема махр (свадебного подарка невесте). Шахло Салаева сообщила, что подарок, попрошенный ею в качестве махра, еще не подарен, однако муж пообещал обязательно приобрести его позже.