Человек, не опускавший руку уже 53 года, поразил мир

·213·Мир
Человек, не опускавший руку уже 53 года, поразил мир

Индийский садху Амар Бхарати известен как один из самых необычных людей в мире. Он не опускал правую руку ни разу с 1973 года. Этот поступок является символом его обета богу Шиве и молитвы о мире.

Амар Бхарати раньше был простым банковским служащим. У него были семья, дом, машина и три сына. Однако однажды он решил оставить всю свою жизнь и посвятить себя религиозному пути. Спустя три года он поднял руку как символ протеста против насилия и войн в мире и поклялся никогда ее больше не опускать.

В первые годы Амар терпел сильную боль, и со временем его рука полностью потеряла подвижность. Сегодня он не сможет опустить руку, даже если захочет — мышцы атрофировались, а ногти на пальцах выросли длинными и закрученными.

Несмотря на это, Амар Бхарати считает себя счастливым человеком. По его словам, эта жертва дала ему душевное спокойствие и внутреннюю гармонию. Его необычная воля вдохновила и других индийских садху. Некоторые из них поднимали руки на 7, 13 и даже 25 лет. Но рекорд по удерживанию руки в поднятом положении в течение 53 лет до сих пор никто не смог повторить.

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