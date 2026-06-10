Проблемы из-за пранка: узбекистанский блогер задержан в Москве

В России узбекистанский блогер был задержан правоохранительными органами из-за создания необычного и спорного контента. Сообщается, что он намеренно беспокоил прохожих ради съемок видео для социальных сетей.

Блогер пил напитки незнакомых людей в общественных местах и совершал действия, провоцирующие неловкие ситуации и конфликты. По данным МВД России, он приехал в Москву именно для съемок подобного контента.

Он был задержан в аэропорту перед вылетом из страны. В ходе беседы с полицией блогер извинился за свои действия и заявил, что не ожидал таких последствий.

Правоохранительные органы составили в отношении него административный протокол. В настоящее время по данному факту проводится дополнительная проверка.

Это событие вызвало дискуссии в социальных сетях, где многие критикуют блогеров за то, что в погоне за «пранками» они забывают о границах дозволенного.