Муниса Ризаева, увидев пейзаж Ташкента: «Мы в Дубае?» (видео)

Современный облик Ташкента вновь поразил известного артиста. Певица Му­ниса Ризаева опубликовала в социальной сети видео с видом на столицу и в шутливой форме обратилась к подписчикам: «Ребята, мы в Дубае или в Ташкенте?»

В ролике певица предстала на фоне высотных зданий в центре города, зелёных зон и современной архитектуры, обратив внимание на стремительно меняющийся облик Ташкента.

«Наша родина становится всё красивее»

Му­ниса Ризаева также оставила к видео комментарий:

«Наша родина становится всё красивее»

— написала она.

На кадрах певица стоит в современно оформленном месте с открытой верандой. За её спиной видны высотные здания, широкие дороги и зелёные зоны, формирующие новый облик столицы.

Солнечные лучи придали городскому пейзажу ещё большую яркость и сделали видео более эффектным.

«Мы в Дубае или в Ташкенте?»

Именно этот вопрос певицы стал самой интересной частью ролика.

Показывая окружающий пейзаж, она в шутливой форме сравнивает современный облик Ташкента с Дубаем.

Разумеется, правильнее воспринимать эти слова не как прямое сравнение двух городов, а как эмоциональную реакцию певицы на изменения в столице.

Новый облик Ташкента — в кадре

В видео одновременно заметны несколько особенностей столицы: современные небоскрёбы, деревья, движущиеся автомобили и открывающийся с высоты широкий городской пейзаж.

Му­ниса Ризаева показывает, как наслаждается видом под тёплыми солнечными лучами в предвечернее время.

Атмосфера в кадре стала ещё более впечатляющей благодаря контрасту между тихой верандой, расположенной чуть выше городского шума, и мегаполисом на заднем плане.

Ташкент всё больше становится неузнаваемым на фото и видео

В последние годы различные районы столицы всё чаще обсуждаются в социальных сетях. Новые здания, современные бизнес-центры, общественные пространства и городская панорама добавляют новые элементы к прежнему облику Ташкента.

Поэтому иногда даже местные жители, увидев некоторые новые пейзажи, не сразу могут понять, какая именно часть города перед ними.

Видео Мунисы Ризаевой передаёт именно такое настроение.

Одной фразой — сильное впечатление

В видео нет сложного сценария или специально подготовленной сцены.

Певица просто оглядывается вокруг, улыбается и спрашивает:

«Мы в Дубае или в Ташкенте?»

— говорит она.

Однако даже эта короткая фраза передаёт главную мысль об изменяющемся облике столицы.

Какое новое место Ташкента удивило вас больше всего? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.