Энсо Фернандеса освистали на «Стэмфорд Бридж»

Лондонский «Челси» завершил летнюю подготовку к новому сезону, обыграв «Реал Сосьедад» со счётом 3:1 в последнем товарищеском матче. Однако, как сообщает Goal.com, главным предметом обсуждения стал не результат встречи, а холодный приём полузащитника команды Энсо Фернандеса со стороны трибун. Когда игрок сборной Аргентины вышел на поле, болельщики встретили его громким недовольством и свистом. Об этом Goal.com сообщает .

Такую напряжённую атмосферу на стадионе в Западном Лондоне вызвало несколько факторов. В частности, гнев болельщиков спровоцировали последние действия футболиста, а также многолетние слухи о его желании покинуть команду. Кроме того, в прессе активно распространяются сообщения о возможном переходе полузащитника в «Манчестер Сити» ради воссоединения с его бывшим наставником Энцо Мареской.

Ситуация на поле и капитанская повязка

На 62-й минуте матча вышедший на замену Энсо Фернандес совершил ещё один поступок, усиливший недовольство в его адрес. По ходу игры он получил капитанскую повязку от Риса Джеймса, что вызвало ещё больше споров среди болельщиков на трибунах. Несмотря на это, футболист отыграл до конца встречи.

На поле начали приносить результат тактические изменения, которые Хаби Алонсо пытается внедрить в команду. Морган Роджерс, ставший рекордным приобретением после перехода из «Астон Виллы», открыл счёт уже через 11 минут после начала дебютного матча. Хон Арамбуру восстановил равновесие в составе гостей до перерыва, однако «Челси» добился преимущества благодаря высокой атакующей активности во втором тайме.

Яркая игра Жоау Педру

Главным героем, решившим исход встречи, стал бразильский нападающий Жоау Педру. Он оформил дубль и обеспечил своей команде победу. Форвард стал самым результативным игроком летних предсезонных сборов, доведя количество голов в рамках подготовки до семи. Первый мяч он забил головой после великолепной передачи Риса Джеймса, а второй гол на 77-й минуте окончательно решил исход матча.

После игры главный тренер Хаби Алонсо не стал отдельно комментировать негативное отношение к Энсо Фернандесу, сосредоточив внимание на положительных аспектах первой победы на домашнем стадионе. В интервью официальному сайту клуба испанский специалист отметил, что испытал особенные эмоции в своём первом домашнем матче.

Наставник выразил удовлетворение великолепной поддержкой болельщиков, которую они оказали команде и тренерскому штабу. Хаби Алонсо подчеркнул важность взаимосвязи между происходящим на поле и трибунами, отметив, что процесс формирования состава с возвращающимися из сборных игроками развивается в правильном направлении.