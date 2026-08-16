Лионель Месси в третий раз подряд не реализовал пенальти

·34·Спорт
Лионель Месси в третий раз подряд не реализовал пенальти

Американский «Интер Майами» в гостевом матче против «Нэшвилл СК» потерпел крупное поражение со счетом 1:8. Эта встреча стала неудачной для аргентинского нападающего Лионелья Месси, который повторил неприятный антирекорд в своей карьере. Об этом Goal.com сообщает .

Игра на стадионе «Геодис Парк» проходила при преимуществе хозяев. На 23-й минуте, когда «Интер Майами» уступал со счетом 0:1, команда получила отличную возможность сравнять счет, пробив пенальти. Однако голкипер соперника Брайан Шваке парировал низкий удар Лионелья Месси с 12 метров.

Глубокий кризис в исполнении пенальти

Как сообщает ESPN, эта неудача стала для Лионелья Месси первым с 2014 года случаем, когда он не реализовал три пенальти подряд. Негативная серия футболиста началась с промахов в матчах против сборных Австрии и Египта в рамках отборочного турнира летнего чемпионата мира.

Несмотря на то что в концовке первого тайма Теласко Сеговия сравнял счет, во второй половине хозяева переломили ход встречи. Хани Мухтар оформил дубль, продемонстрировав свой высокий класс, а Сэм Сёрридж эффектно отправил мяч в сетку. Оборона «Майами» не выдержала давления соперника и рухнула.

Эмоциональная тяжесть и невезение

Этот матч стал для Лионелья Месси первой игрой в основном составе после смерти его отца и многолетнего агента Хорхе Месси. 39-летний футболист переживал огромное эмоциональное давление, признавшись, что не знает, как продолжать карьеру в спорте без советов отца.

В концовке встречи удача окончательно отвернулась от Месси. В одной из атак второго тайма его удар после рикошетов от обеих штанг не пересек линию ворот, а в другом эпизоде забитый гол отменили из-за офсайда. В самом конце матча хозяева забили еще один мяч и оформили крупную победу.

Лионель МессиИнтер МайамиMLSФутболНэшвилл SC
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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