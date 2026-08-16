В поезде Ташкент — Карши нашли крупную сумму денег — сообщение МВД

В современном поезде «Афросиёб», курсирующем по маршруту Ташкент — Карши, один из пассажиров забыл мужскую сумку с крупной суммой иностранной валюты и национальных денежных средств.

В результате оперативных мер, принятых сотрудниками Департамента по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма МВД, эти средства были полностью возвращены владельцу.

Барсетка, найденная в 9-м вагоне, и проверка с участием понятых

Инцидент произошёл в поезде «Афросиёб» №764. Сотрудники правоохранительных органов в установленном порядке оформили вещи пассажира:

Место обнаружения: Деньги находились в мужской барсетке, оставленной в районе мест 35–36 9-го вагона поезда;

Личность владельца: Установлено, что барсетка принадлежит гражданину U. A. Latipov, 1980 года рождения;

Сумма средств: При осмотре с участием понятых было установлено, что в сумке находились 2 400 долларов США и 50 миллионов сумов наличными.

Деньги полностью возвращены владельцу

Как сообщили в пресс-службе Департамента по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма МВД, все найденные денежные средства и вещи были в установленном законом порядке полностью возвращены владельцу.

Ответственные лица призывают пассажиров всегда быть бдительными и внимательными к своим личным вещам и ценностям во время пользования общественным транспортом и поездами.

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