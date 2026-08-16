Две легенды школы Абдулманапа: рекорды Хабиба и Ислама

Школа, созданная Абдулманапом Нурмагомедовым, представила истории UFC не одного, а двух великих чемпионов. Если Хабиб Нурмагомедов покинул октагон, так и не узнав, что такое поражение, то Ислам Махачев не только продолжил наследие своего наставника, но и успел превзойти его по некоторым показателям.

Для сравнения достаточно одной цифры: известно, что у Ислама 7 побед в чемпионских боях, а у Хабиба — 4.

Два чемпиона из одного гнезда

Пути Хабиба и Ислама пересеклись не случайно.

Оба выросли в дагестанской школе борьбы, сформированной Абдулманапом Нурмагомедовым. Жёсткая дисциплина, высокий уровень грэпплинга, физическая подготовка и умение не отступать от плана даже под давлением впоследствии стали главным оружием обоих спортсменов в UFC.

Поэтому после завершения карьеры Хабиба внимание многих переключилось на Ислама.

Вопрос был один:

сможет ли он достичь высот, оставленных Хабибом?

Сегодня сам этот вопрос постепенно устаревает. Теперь обсуждение звучит иначе: насколько Ислам превзойдёт самого известного ученика своего наставника по отдельным показателям?

Хабиб — история, завершённая без поражений

Наследие Хабиба Нурмагомедова в первую очередь связано с его идеальным профессиональным рекордом.

Он завершил карьеру непобеждённым и долгое время доминировал в лёгком весе UFC.

В период его чемпионства поединки против таких высококлассных соперников, как Конор Макгрегор, Дастин Порье и Джастин Гэтжи, находились в центре внимания всего мира ММА.

Главная сила Хабиба заключалась в том, что соперники почти всегда знали, как он будет драться, — но всё равно остановить его было крайне сложно.

А Ислам ещё не останавливается

Перед Исламом Махачевым стояла иная задача.

Он должен был принять чемпионское давление в эпоху после Хабиба и превратить своё имя в самостоятельную легенду.

Махачев побеждал в чемпионских боях сильных соперников с разными стилями и продолжал свою победную серию. Затем он сделал шаг к ещё более масштабной цели и поднялся на вершину чемпионства во второй весовой категории.

Таким образом, ещё один представитель школы Абдулманапа добился в истории UFC выдающегося результата, связанного с двумя дивизионами.

Их цифры: 7 и 4

Распространившаяся инфографика очень просто сравнивает результаты двух спортсменов в чемпионских боях.

Ислам Махачев — 7 побед.

Хабиб Нурмагомедов — 4 победы.

Эта цифра показывает, какой большой путь Ислам прошёл в качестве чемпиона.

Однако в таком сравнении есть важный нюанс: Хабиб завершил карьеру относительно рано. Если бы он провёл в октагоне ещё несколько лет, количество его чемпионских боёв также могло бы значительно увеличиться.

Поэтому оценка этих двух карьер только по цифрам не даёт полной картины.

Преимущество Ислама — более долгий чемпионский путь

История Хабиба — это история идеально завершённой карьеры.

А история Ислама всё ещё продолжается.

Именно это может быть главным различием между ними.

Хабиб ушёл с результатом 29:0 и сделал то, что удаётся очень немногим спортсменам, — остановился, находясь на вершине.

Ислам же продолжает идти за новыми рекордами. Растёт как количество его чемпионских боёв, так и общая победная серия.

Возможно, это и была величайшая победа Абдулманапа

Когда речь заходит о Хабибе и Исламе, на первый план выходят чемпионские пояса, рекорды и большие бои.

Но за их историями стоит ещё одно имя — Абдулманап Нурмагомедов.

Он подготовил не одного чемпиона.

Он создал такую систему и школу, что после ухода первого великого чемпиона его место занял другой спортсмен высочайшего уровня.

После ухода Хабиба из октагона история этой школы не закончилась.

Напротив, Ислам вывел её на новый этап.

Кто величественнее — Хабиб или Ислам?

Сейчас на этот вопрос трудно ответить одной цифрой.

У Хабиба — непобеждённая карьера с результатом 29:0, огромное влияние и исторические поединки.

У Ислама — больше чемпионских боёв, длинная победная серия и такие достижения, как покорение вершины в двух весовых категориях.

Однако вместо того чтобы противопоставлять их друг другу, можно рассматривать их как две эпохи одной великой спортивной школы.

Первый птенец из гнезда Абдулманапа улетел непобеждённым. Второй же продолжает взмахивать крыльями — и пока никто не знает, где находится его предел.

Как вы считаете, сможет ли к концу карьеры Ислам Махачев оставить после себя наследие более великое, чем у Хабиба Нурмагомедова? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.