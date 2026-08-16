Рубен Аморим рассказал о тёплом отношении к бывшей команде — Манчестер Юнайтед

В жарком и богатом на голы товарищеском матче, состоявшемся в польском Вроцлаве, «Милан» уверенно победил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2. Как сообщает Goal.com, эта встреча стала для Рубена Аморима, возглавляющего «Милан», первым матчем против бывшей команды после увольнения из английского клуба в январе. Несмотря на это, португальский специалист подчеркнул, что победа не была для него актом мести, и отметил, что по-прежнему любит «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.com.

Матч прошёл в упорной борьбе. Счёт открыли англичане: защитник Харри Магуайр после подачи с углового пробил головой и вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. Однако итальянский гранд быстро пришёл в себя, а Самуэл Чуквуэзе восстановил равновесие. В первом тайме команды действовали на равных, а отдельные ошибки в обороне заставили обоих тренеров задуматься.

Яркий второй тайм и шоу голов

С началом второго тайма борьба на поле стала ещё острее. На 51-й минуте Патрик Доргу вновь вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд, однако это преимущество продержалось недолго. Всего через шесть минут Альхаджо Сиссе во второй раз восстановил равновесие. В концовке матча «Милан» продемонстрировал высокую эффективность в атаке и благодаря голам Гонсалу Рамуша и Рубена Лофтуса-Чика отпраздновал итоговую победу со счётом 4:2.

В интервью Sky Sport Италиа Рубен Аморим решительно подчеркнул, что матч против бывшей команды не был для него способом отомстить. По его словам, период работы в «Манчестер Юнайтед» оказался сложным с точки зрения статистики: в 47 матчах команда одержала лишь 15 побед, а доля побед в чемпионате составила 31,9 процента. При этом тренер не держит обиды на прошлое.

«Для меня это была обычная игра, — сказал Рубен Аморим. — С тех пор как я подписал контракт с «Миланом», я не испытываю никаких негативных чувств к «Манчестер Юнайтед». Я горжусь тем, что работал там, и по-прежнему люблю этот клуб. Сейчас я нахожусь там, где хотел быть, и очень счастлив. Я хочу лишь продолжать добиваться успеха здесь». Он также добавил, что матч стал важным этапом предсезонной подготовки, а главной целью было показать болельщикам качественную игру.

Проблемы в обороне и планы на будущее

Несмотря на позитивную игру в атаке и итоговый результат, тренерский штаб «Милана» обеспокоен недостатками в обороне. Аморим признал, что по ходу матча, особенно в его начале и на старте второго тайма, команда позволяла сопернику получать слишком много свободного пространства. По его мнению, команда легко пропускала голы как в матче с «Селтиком», так и в этой встрече, поэтому до начала официальных матчей необходимо исправить эти ошибки.

Тем не менее тренер выразил удовлетворение общим прогрессом команды. Он отметил, что победная атмосфера придаст коллективу внутреннюю уверенность и станет важным фундаментом перед стартом чемпионата Италии. Пока «Милан» продолжает предсезонную подготовку, Рубен Аморим уверенно ведёт новую команду вперёд.