В аэрокосмической отрасли установлен новый рекорд скорости: по данным иксбт.ком, принадлежащая Илону Маску компания SpaceX успешно запустила две ракеты Falcon 9 с интервалом всего 38,5 минуты. Эти последовательные орбитальные запуски стали важным шагом, демонстрирующим рост уровня логистической и технологической готовности мировой космической отрасли. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Операция была проведена 15 августа. Сначала с мыса Канаверал во Флориде в космос отправилась ракета, выводившая на низкую орбиту очередную группу из восьми спутников Глобалстар. Для этой миссии использовалась первая ступень Б1090, успешно совершившая свой четырнадцатый полёт.

Космическая скорость и возвращение ступеней

Примерно через восемь минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на Землю. Она мягко приземлилась на посадочную площадку Ландинг Зоне 40, расположенную неподалёку. Этот запуск стал 52-м орбитальным стартом, выполненным с космического побережья Флориды в текущем году.

Пока первая ракета продолжала полёт в космосе, выполняя функции верхней ступени, специалисты SpaceX на базе Ванденберг в Калифорнии активно готовились ко второму запуску. Вторая ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту секретный груз Космических сил США.

Важная историческая веха

Назначение и состав полезной нагрузки, выведенной в рамках этой секретной миссии под названием УССФ-366, пока остаются неизвестными. Официальные ведомства и представители компании не предоставили дополнительных сведений.

Ступень Б1088, использованная в составе второй ракеты, также отлично выполнила свою задачу. После старта она успешно приземлилась на автономную морскую платформу в Тихом океане под названием Оф Курсе И Стилл Лове Ёу.

Это успешное приземление стало ещё одним крупным достижением SpaceX. Как сообщается, оно стало 650-м успешным возвращением первых ступеней ракет Falcon на Землю за всю историю.