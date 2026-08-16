SpaceX запустила две ракеты Falcon 9 в космос с рекордным интервалом

·8·Технологии
SpaceX запустила две ракеты Falcon 9 в космос с рекордным интервалом

В аэрокосмической отрасли установлен новый рекорд скорости: по данным иксбт.ком, принадлежащая Илону Маску компания SpaceX успешно запустила две ракеты Falcon 9 с интервалом всего 38,5 минуты. Эти последовательные орбитальные запуски стали важным шагом, демонстрирующим рост уровня логистической и технологической готовности мировой космической отрасли. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Операция была проведена 15 августа. Сначала с мыса Канаверал во Флориде в космос отправилась ракета, выводившая на низкую орбиту очередную группу из восьми спутников Глобалстар. Для этой миссии использовалась первая ступень Б1090, успешно совершившая свой четырнадцатый полёт.

Космическая скорость и возвращение ступеней

Примерно через восемь минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на Землю. Она мягко приземлилась на посадочную площадку Ландинг Зоне 40, расположенную неподалёку. Этот запуск стал 52-м орбитальным стартом, выполненным с космического побережья Флориды в текущем году.

Пока первая ракета продолжала полёт в космосе, выполняя функции верхней ступени, специалисты SpaceX на базе Ванденберг в Калифорнии активно готовились ко второму запуску. Вторая ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту секретный груз Космических сил США.

Важная историческая веха

Назначение и состав полезной нагрузки, выведенной в рамках этой секретной миссии под названием УССФ-366, пока остаются неизвестными. Официальные ведомства и представители компании не предоставили дополнительных сведений.

Ступень Б1088, использованная в составе второй ракеты, также отлично выполнила свою задачу. После старта она успешно приземлилась на автономную морскую платформу в Тихом океане под названием Оф Курсе И Стилл Лове Ёу.

Это успешное приземление стало ещё одним крупным достижением SpaceX. Как сообщается, оно стало 650-м успешным возвращением первых ступеней ракет Falcon на Землю за всю историю.

SpaceXFalcon 9РакетыКосмосТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Флагман Samsung Galaxy S27 может получить необычный дизайнФлагман Samsung Galaxy S27 может получить необычный дизайнСегодня, 12:53Ожидается, что в 2027 году Honor представит новое загадочное устройствоОжидается, что в 2027 году Honor представит новое загадочное устройствоСегодня, 11:59Samsung внедряет искусственный интеллект в производство полупроводниковSamsung внедряет искусственный интеллект в производство полупроводниковСегодня, 09:51В Болгарии построят крупный центр космических и оборонных инновацийВ Болгарии построят крупный центр космических и оборонных инновацийСегодня, 08:54Специальный жилет АстроРад для защиты от радиации прошёл испытанияСпециальный жилет АстроРад для защиты от радиации прошёл испытанияСегодня, 03:28Представлен телевизор TCL К10М Труе ВаллпаперПредставлен телевизор TCL К10М Труе ВаллпаперСегодня, 01:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой