Станция метро «Чинор» временно закрывается на масштабную модернизацию

·1·Общество
Станция метро «Чинор» временно закрывается на масштабную модернизацию

Сделан важный шаг в развитии системы общественного транспорта столицы и приведении условий для пассажиров в соответствие с современными требованиями. С 13 июня текущего года станция «Чинор» (5-я станция) кольцевой линии Ташкентского метрополитена временно прекращает прием пассажиров. Данный проект комплексной реконструкции, утвержденный Кабинетом Министров, направлен на полное обновление инфраструктуры станции и значительное увеличение ее ежедневной пропускной способности. Строительно-ремонтные работы планируется завершить примерно за 50 дней.

В процессе реконструкции зоны входа и выхода станции будут значительно расширены для обеспечения безопасного движения пассажиропотока без заторов.

При улучшении инфраструктуры особое внимание будет уделено созданию максимально комфортных и безбарьерных условий для всех слоев населения, в частности, для пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями и пассажиров с маленькими детьми. С этой целью на станции предусмотрена установка 12 современных турникетов нового поколения и 4 высокопроизводительных лифтов.

Для обеспечения непрерывности транспортного обслуживания пассажиров в период строительно-ремонтных работ вы можете ознакомиться с организованными удобствами в следующей таблице:

Зона движения (Маршрут)

Вид транспорта

Стоимость услуги

Режим работы

Между станциями «Чинор» и «Янгихаёт»

Бесплатные специальные метробусы

0 сумов (Полностью бесплатно)

Согласно основному графику работы метрополитена

Вниманию пассажиров! Во избежание возможных временных неудобств и для обеспечения своевременного прибытия граждан к месту назначения, между станциями метро «Чинор» и «Янгихаёт» организовано движение специальных метробусов (автобусов). Эти бесплатные транспортные средства будут обслуживать пассажиров с утра до ночи по строго установленному графику до завершения ремонтных работ.

По словам ответственных лиц, после завершения модернизации станция «Чинор» станет одним из самых комфортных, безопасных и современных транспортных узлов столицы. Просим пассажиров метро с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуем заранее планировать свои маршруты.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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