Отец с алиментной задолженностью в 20 миллионов сумов найден в гостинице

·12·Общество
Отец с алиментной задолженностью в 20 миллионов сумов найден в гостинице

В Джизакской области в ходе розыскных мероприятий был найден гражданин, имеющий задолженность по алиментам на сумму более 20 миллионов сумов.

Сообщается, что сотрудники Бюро принудительного исполнения обнаружили разыскиваемого А.Д. в одной из гостиниц города Джизака.

Гражданин был задержан сотрудниками в момент, когда он забронировал двухместный номер и ожидал кого-то.

Отмечается, что ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за уклонение от материального обеспечения своего ребенка.

В настоящее время должник передан в соответствующий отдел, исполнительные действия продолжаются.

ДжизакБюро принудительного исполнения
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте наказали водителей, устроивших драку из-за дорожного конфликтаВ Ташкенте наказали водителей, устроивших драку из-за дорожного конфликтаСегодня, 12:12Скрывавшиеся в Турции разыскиваемые лица доставлены в УзбекистанСкрывавшиеся в Турции разыскиваемые лица доставлены в УзбекистанСегодня, 12:11Задержаны лица, обещавшие незаконную отправку в США и Южную КореюЗадержаны лица, обещавшие незаконную отправку в США и Южную КореюСегодня, 11:47В Турции за три дня скончались 4 гражданина УзбекистанаВ Турции за три дня скончались 4 гражданина УзбекистанаСегодня, 11:32Вынесен приговор бывшему сотруднику ОВД, совершившему смертельное ДТПВынесен приговор бывшему сотруднику ОВД, совершившему смертельное ДТПСегодня, 11:19Шавкат Мирзиёев поздравил Никола Пашиняна с победой на выборахШавкат Мирзиёев поздравил Никола Пашиняна с победой на выборахСегодня, 10:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру