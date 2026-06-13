Отец с алиментной задолженностью в 20 миллионов сумов найден в гостинице

В Джизакской области в ходе розыскных мероприятий был найден гражданин, имеющий задолженность по алиментам на сумму более 20 миллионов сумов.

Сообщается, что сотрудники Бюро принудительного исполнения обнаружили разыскиваемого А.Д. в одной из гостиниц города Джизака.

Гражданин был задержан сотрудниками в момент, когда он забронировал двухместный номер и ожидал кого-то.

Отмечается, что ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за уклонение от материального обеспечения своего ребенка.

В настоящее время должник передан в соответствующий отдел, исполнительные действия продолжаются.