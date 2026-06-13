Скрывавшиеся в Турции разыскиваемые лица доставлены в Узбекистан

В результате сотрудничества правоохранительных органов Узбекистана и Турции два человека, находившихся в международном розыске, были обнаружены на территории Турции и возвращены в Узбекистан.

Сообщается, что М.Б., объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве, был задержан во время длительного пребывания в Турции. Он был экстрадирован в Узбекистан в установленном порядке.

Также на территории Турции был задержан и передан компетентным органам Дж.Б., находившийся в розыске по статье 104 Уголовного кодекса.

Отмечается, что данные граждане были доставлены в соответствующие ведомства для продолжения следственных и судебных процессов.

Ответственные лица подчеркнули, что сотрудничество между Узбекистаном и Турцией имеет важное значение для выявления разыскиваемых лиц и предотвращения их уклонения от ответственности.