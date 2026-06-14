Создана возможность получения компенсации аренды жилья для молодых семей

·21·Общество
Создана возможность получения компенсации аренды жилья для молодых семей

В нашей стране сделан очередной благородный шаг по социальной поддержке молодых семей, стоящих на пороге новой жизни, улучшению их жилищных условий и оказанию материальной помощи. Теперь часть ежемесячных платежей молодых семей, не имеющих собственного жилья и проживающих в аренде, будет покрываться государством. Через Единый портал интерактивных государственных услуг (Мй.гов.уз) официально запущена новая цифровая услуга по частичной компенсации расходов на аренду жилья и начат прием заявок.

Данное удобство внедрено в первую очередь для облегчения положения молодых семей, нуждающихся в материальной поддержке, не имеющих опоры и официально включенных в систему «Единый реестр социальной защиты».

Половина арендной платы будет оплачиваться государством

С выделяемыми в рамках данного нового социального проекта средствами и условиями оплаты вы можете подробно ознакомиться ниже:

  • Срок оказания помощи: Компенсация аренды выплачивается со дня одобрения заявки в течение максимум 12 месяцев .

  • Размер выплаты: Государство берет на себя часть ежемесячной арендной платы, выплачиваемой молодой семьей, в размере до 50 процентов (до половины).

Также, исходя из экономической ситуации в регионах и рыночных цен, установлены предельные лимиты компенсации.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с максимальными размерами компенсации аренды, установленными в разрезе регионов, и их соотношением с БРВ (Базовой расчетной величиной):

Порядок

Регионы для выделения компенсации

Мера установленного максимального лимита

Максимальная ежемесячная сумма выплат

Форма и место подачи заявки

Социальный статус

1.

Город Ташкент, город Нукус и областные центры

До 3-кратного размера БРВ

до 1 236 000 сумов

Портал Мй.гов.уз


(Онлайн личный кабинет)

Молодые семьи, включенные


в «Социальный реестр»

2.

Все остальные районы и города республики

До 2-кратного размера БРВ

до 824 000 сумов

Через электронную цифровую подпись

Нуждающиеся в материальной поддержке

Нет необходимости посещать Центры госуслуг: все онлайн!

Для оформления этой финансовой помощи не требуется стоять в длинных очередях или собирать документы, посещая различные ведомства. Весь процесс полностью цифровизирован, заявителям достаточно подать обращение онлайн через личный кабинет на официальном портале государственных услуг, не выходя из дома. Система изучит заявку и в короткие сроки предоставит соответствующее заключение.

Такие возможности служат прочным фундаментом для того, чтобы представители молодого поколения в нашей стране могли встать на ноги и правильно формировать семейный бюджет.

Следите за последними социальными реформами в нашей стране, новыми госуслугами для молодых семей, льготами и самыми достоверными, полезными новостями о нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

ТашкентНукусЕдиный портал интерактивных государственных услуг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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