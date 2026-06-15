Безопасность детей в детских садах снова под вопросом: 3-летний ребенок утонул

В Пайарыкском районе Самаркандской области произошел трагический случай, связанный с гибелью 3-летнего ребенка.

По данным областного Управления дошкольного и школьного образования, воспитанник негосударственной дошкольной образовательной организации «Юлдузча» 2023 года рождения упал в водоем рядом с учреждением.

Отмечается, что инцидент произошел в резервуаре для воды, построенном на территории общеобразовательной школы для чрезвычайных ситуаций. Спасти ребенка не удалось, он скончался.

В настоящее время районная прокуратура проводит доследственную проверку по данному факту.

Напомним, что несколько дней назад в частном детском саду Кашкадарьинской области также произошел случай со смертельным исходом 3-летней девочки. Она скончалась после того, как ее забыли в детсадовском транспорте.