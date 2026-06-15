Пожар в мебельном цехе в Сырдарье: большую часть удалось спасти (видео)
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Вечером 14 июня в городе Гулистан Сырдарьинской области произошел пожар в мебельном цехе. Об этом сообщили в областном Управлении по чрезвычайным ситуациям.
Согласно данным, инцидент произошел около 21:36 в цехе, расположенном на территории МСГ «Бустон». В результате пожара пострадали кровля и внутреннее оборудование здания на площади около 55 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на 220 квадратных метров площади цеха.
В результате пожара пострадавших нет. В настоящее время ведется расследование причин возникновения возгорания.
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