Пожар в мебельном цехе в Сырдарье: большую часть удалось спасти (видео)

Вечером 14 июня в городе Гулистан Сырдарьинской области произошел пожар в мебельном цехе. Об этом сообщили в областном Управлении по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным, инцидент произошел около 21:36 в цехе, расположенном на территории МСГ «Бустон». В результате пожара пострадали кровля и внутреннее оборудование здания на площади около 55 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на 220 квадратных метров площади цеха.

В результате пожара пострадавших нет. В настоящее время ведется расследование причин возникновения возгорания.