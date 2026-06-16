Взрывы скал в Андижане: сильная запыленность вызвала обеспокоенность жителей

В Андижанской области в результате взрывных работ, проводимых цементным заводом, наблюдается поднятие большого количества пыли. Эта ситуация вызвала серьезную обеспокоенность и недовольство среди местного населения.

Кун.узВ редакцию обратились жители села Имом ота Ходжабодского района, сообщив, что рядом с селом почти ежедневно проводятся взрывные работы. По их словам, густой слой пыли, покрывающий территорию после каждого взрыва, стал обычным явлением.

Местные жители отмечают, что сильный шум от взрывов и последующие облака пыли могут негативно повлиять не только на окружающую среду, но и на здоровье людей. Некоторые граждане подчеркивают, что такие условия особенно опасны для детей и пожилых людей.

По данным областного управления экологии, данные взрывные работы проводятся цементным заводом Андиджон ВКК. Ведомство сообщило, что ситуация взята под контроль и в настоящее время проводится изучение обстоятельств происходящего.

Также рассматривается вопрос принятия ответственными органами дополнительных мер и обеспечения соблюдения экологических требований.