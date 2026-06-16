В Турции торжественно открылись «Узбекский квартал» и бульвар Шавката Мирзиёева

Вековые узы дружбы, согласия и стратегического партнерства между двумя братскими и единоверными народами — узбекским и турецким — продолжают вписываться золотыми буквами в страницы истории. В районе Арзуз провинции Хатай (Турция), пострадавшей от землетрясения, состоялось торжественное открытие грандиозного «Узбекского квартала», а также названного в честь главы нашего государства бульвара Шавката Мирзиёева и улиц Ташкент и Самарканд. Мероприятие прошло на высоком уровне и получило широкое общественное признание как символ высокого доверия лидеров двух государств и сплоченности наших народов.

Историческая церемония с участием государственных деятелей и высокопоставленной делегации

Церемония открытия этого величественного строительного комплекса прошла в приподнятом настроении при участии высокопоставленных гостей и государственных деятелей с обеих сторон. В торжественном мероприятии приняли участие члены влиятельной делегации во главе со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым, хоким Хорезмской области Журабек Рахимов, председатель Большого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш, губернатор провинции Хатай Мустафа Масатлы, а также тысячи местных жителей и представители общественности.

В следующей официальной дипломатической и организационной таблице вы можете подробно ознакомиться с новым узбекским уголком в Турции, объектами инфраструктуры и главными участниками церемонии открытия:

Название нового комплекса и территории Местоположение Созданная инфраструктура и названия улиц Руководители делегации Узбекистана на церемонии Государственные деятели Турции на церемонии Главная цель и статус строительства комплекса «Узбекский квартал»

(Современные уютные жилые дома) Провинция Хатай, район Арзуз

(Турецкая Республика) • Бульвар Шавката Мирзиёева

• Улица Ташкент

• Улица Самарканд Нуриддин Исмоилов (Спикер)

Журабек Рахимов (Хоким Хорезма) Нуман Куртулмуш (Председатель парламента)

Мустафа Масатлы (Губернатор Хатая) Ликвидация последствий землетрясения 2023 года и оказание гуманитарной помощи

«Благородство Узбекистана навечно останется в памяти турецкого народа»

Выступивший на мероприятии председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш с волнением отметил, что эта великая инициатива и прекрасные жилые дома являются истинным символом неразрывных связей, высокого братства и солидарности двух братских народов. Губернатор провинции Хатай Мустафа Масатлы в своей речи подчеркнул, что бескорыстная гуманитарная помощь, спасательные работы и восстановление жилья, оказанные государством и щедрым народом Узбекистана с первых дней ужасающего и разрушительного землетрясения 2023 года, останутся неизгладимыми в сердцах и памяти турецкой нации.

Исторические моменты и мост в будущее: В самой эмоциональной части мероприятия участники, в знак согласия и дружбы, перерезали красную ленту, официально открыв бульвар Шавката Мирзиёева, а также улицы Ташкент и Самарканд. Сообщается, что данный жилой блок был возведен в рамках масштабной гуманитарной помощи Узбекистана по восстановлению провинции Хатай и является ярким примером стратегического партнерства и кровного родства между Анкарой и Ташкентом.

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