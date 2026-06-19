В Узбекистане введены пожизненные ограничения для коррупционеров

В нашей стране сделан очередной решительный и исторический шаг на пути укрепления критериев справедливости и беспощадной борьбы с взяточничеством, которое является болезнью общества. В целях обеспечения верховенства закона и формирования государственного аппарата из честных кадров была запущена новая система.

Агентство по противодействию коррупции в сотрудничестве с Министерством внутренних дел (МВД) начало вести единый электронный реестр (специальный «черный список») лиц, совершивших коррупционные преступления и признанных судом виновными. Для бывших должностных лиц и граждан, внесенных в эту систему, вступают в силу ряд серьезных и пожизненных запретов.

Кого охватывает электронный реестр и какова его цель?

В данный цифровой список вносятся все лица, совершившие коррупционные деяния, предусмотренные уголовным законодательством, и понесшие законное наказание. Основная цель новой меры — полное и пожизненное отстранение от системы государственного управления, а также от процессов распределения бюджетных средств лиц, имеющих коррупционное прошлое и злоупотребивших доверием государства и народа.

Строгие ограничения для лиц, попавших в «черный список»:

Для лиц, чьи имена зафиксированы в электронном реестре, полностью запрещаются следующие виды жизненной и профессиональной деятельности:

Государственная служба и высокое признание: Таким лицам не разрешается повторное принятие на государственную службу. Также вводится запрет на их награждение высшими государственными наградами, орденами и медалями.

Руководящие должности: Лица, допустившие злоупотребления и взяточничество, не могут занимать руководящие посты и должности директоров в любых государственных организациях, министерствах, ведомствах, а также в высших учебных заведениях (ВУЗах) страны.

Госбюджет и проекты: Им запрещается участие в государственных закупках, а также в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП). Это ограничение в равной степени распространяется и на частные бизнес-структуры, которые находятся под их прямым контролем или принадлежат им.

Политическая и общественная деятельность: Лицам из оперативного списка законом ограничивается возможность выдвижения своих кандидатур на выборные должности, а также вступление в качестве членов в общественные советы, создаваемые при различных государственных органах.

Итоговое заключение аналитиков Zamin: Принцип «нулевой терпимости» к коррупции в нашей стране находит выражение не просто в словах, а на деле. Запущенный сегодня электронный реестр является мощным законным барьером, закрывающим двери в будущее для тех, кто посягал на государственную собственность. Эта реформа на пути честного распределения бюджетных средств и очищения государственных органов с большим удовлетворением приветствуется нашими сторонниками и народом.

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