Новшество в системе МВД: запущен бот для выявления неправомерных действий сотрудников

·3·Общество
Новшество в системе МВД: запущен бот для выявления неправомерных действий сотрудников

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов внутренних дел и укрепления верховенства закона представлен важный цифровой инструмент. Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) Министерства внутренних дел официально запустило специальный @иив_шксбб_бот Телеграм-бот, обеспечивающий оперативную связь для граждан и сотрудников системы.

Данная цифровая платформа служит для прямой и быстрой связи граждан и сотрудников ведомства со структурой управления собственной безопасностью министерства.

Функциональные возможности бота: о чем можно сообщить?

С помощью запущенного Телеграм-бота налажена система оперативного информирования о правонарушениях по следующим случаям:

  • Коррупция и вымогательство: Случаи дачи или получения взяток, материальной заинтересованности и корысти со стороны сотрудников.

  • Незаконные действия: Нарушение прав граждан сотрудниками органов внутренних дел (ОВД) с превышением должностных полномочий и в нарушение закона.

  • Проблемы при исполнении служебных обязанностей: Внутренние и внешние препятствия или проблемы, возникающие у сотрудников системы в процессе выполнения их ежедневных служебных задач.

Гарантия конфиденциальности и безопасности

По сообщению министерства, каждое обращение, поступившее через данный бот, берется на отдельный контроль и проходит оперативную проверку в короткие сроки. Самое главное, в целях обеспечения безопасности заявителя ведомство строго гарантирует полную конфиденциальность (анонимность) его личности.

Кроме того, для граждан продолжает работать постоянно действующий специальный телефон доверия Службы государственной безопасности (СГБ): 71-231-31-74.

Заключение социально-правовых аналитиков:

Запуск подобных онлайн-проектов в местной системе внутренних дел является важным мостом для повышения доверия населения к правоохранительным органам. Бот оперативной связи служит не только для разоблачения правонарушений в системе, но и для укрепления служебной дисциплины среди сотрудников отрасли. Общественный контроль — самое мощное оружие в борьбе с коррупцией.

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Министерство внутренних делТелеграмСлужба государственной безопасности
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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