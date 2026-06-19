Новшество в системе МВД: запущен бот для выявления неправомерных действий сотрудников

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов внутренних дел и укрепления верховенства закона представлен важный цифровой инструмент. Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) Министерства внутренних дел официально запустило специальный @иив_шксбб_бот Телеграм-бот, обеспечивающий оперативную связь для граждан и сотрудников системы.

Данная цифровая платформа служит для прямой и быстрой связи граждан и сотрудников ведомства со структурой управления собственной безопасностью министерства.

Функциональные возможности бота: о чем можно сообщить?

С помощью запущенного Телеграм-бота налажена система оперативного информирования о правонарушениях по следующим случаям:

Коррупция и вымогательство: Случаи дачи или получения взяток, материальной заинтересованности и корысти со стороны сотрудников.

Незаконные действия: Нарушение прав граждан сотрудниками органов внутренних дел (ОВД) с превышением должностных полномочий и в нарушение закона.

Проблемы при исполнении служебных обязанностей: Внутренние и внешние препятствия или проблемы, возникающие у сотрудников системы в процессе выполнения их ежедневных служебных задач.

Гарантия конфиденциальности и безопасности

По сообщению министерства, каждое обращение, поступившее через данный бот, берется на отдельный контроль и проходит оперативную проверку в короткие сроки. Самое главное, в целях обеспечения безопасности заявителя ведомство строго гарантирует полную конфиденциальность (анонимность) его личности.

Кроме того, для граждан продолжает работать постоянно действующий специальный телефон доверия Службы государственной безопасности (СГБ): 71-231-31-74.

Заключение социально-правовых аналитиков: Запуск подобных онлайн-проектов в местной системе внутренних дел является важным мостом для повышения доверия населения к правоохранительным органам. Бот оперативной связи служит не только для разоблачения правонарушений в системе, но и для укрепления служебной дисциплины среди сотрудников отрасли. Общественный контроль — самое мощное оружие в борьбе с коррупцией.

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