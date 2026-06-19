Спецоперация: задержан человек, скрывавший 5 кг наркотиков

В Ташкентской области правоохранительными органами была успешно проведена специальная операция по пресечению незаконного оборота крупных партий наркотических средств. В результате совместных оперативных действий сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и таможенных органов был задержан человек, долгое время скрывавшийся от правосудия.

Подробности задержания разыскиваемого в Бекабаде

Оперативное мероприятие было организовано в городе Бекабад Ташкентской области. Было установлено местонахождение и нейтрализован местный житель 1992 года рождения, который с 2025 года скрывался от следственных органов и находился в официальном розыске.

Тайник в квартире: где были спрятаны наркотики?

При проведении обыска в арендованном задержанным жилье в установленном порядке и в присутствии понятых в самых неожиданных местах были обнаружены следующие вещественные доказательства:

Внутри холодильника: 151 грамм наркотического вещества «опиум»;

Внутри канализационного стояка: 4 килограмма 971 грамм вещества «гашиш».

По данным предварительного расследования, эти «яды-убийцы» были ввезены на территорию Узбекистана из соседнего государства контрабандным путем.

Верховенство закона: уголовное дело и мера пресечения

По данному факту в отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

Уголовная ответственность: Подозреваемому предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 246 (Контрабанда) и 273 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами в целях их сбыта, а также их незаконный сбыт). В интересах следствия в отношении данного лица была применена мера пресечения в виде «заключения под стражу».