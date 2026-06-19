Спецоперация: задержан человек, скрывавший 5 кг наркотиков

·15·Общество
Спецоперация: задержан человек, скрывавший 5 кг наркотиков

В Ташкентской области правоохранительными органами была успешно проведена специальная операция по пресечению незаконного оборота крупных партий наркотических средств. В результате совместных оперативных действий сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и таможенных органов был задержан человек, долгое время скрывавшийся от правосудия.

Подробности задержания разыскиваемого в Бекабаде

Оперативное мероприятие было организовано в городе Бекабад Ташкентской области. Было установлено местонахождение и нейтрализован местный житель 1992 года рождения, который с 2025 года скрывался от следственных органов и находился в официальном розыске.

Тайник в квартире: где были спрятаны наркотики?

При проведении обыска в арендованном задержанным жилье в установленном порядке и в присутствии понятых в самых неожиданных местах были обнаружены следующие вещественные доказательства:

  • Внутри холодильника: 151 грамм наркотического вещества «опиум»;

  • Внутри канализационного стояка: 4 килограмма 971 грамм вещества «гашиш».

По данным предварительного расследования, эти «яды-убийцы» были ввезены на территорию Узбекистана из соседнего государства контрабандным путем.

Верховенство закона: уголовное дело и мера пресечения

По данному факту в отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

Уголовная ответственность:

Подозреваемому предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 246 (Контрабанда) и 273 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами в целях их сбыта, а также их незаконный сбыт). В интересах следствия в отношении данного лица была применена мера пресечения в виде «заключения под стражу».

Социальный комментарий и предупреждение:

Незаконная торговля и контрабанда наркотиков — это не просто правонарушение, а тяжкое преступление, угрожающее генофонду нации и безопасности общества. Подобные оперативные мероприятия демонстрируют, что борьба с наркотрафиком в нашей стране продолжается бескомпромиссно и непрерывно. Наказание за правонарушение неизбежно.

Ташкентская областьБекабадУзбекистанСлужба государственной безопасности
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Многие ищут 8-летнего мальчика, который прыгнул в воду, чтобы спасти тонущего другаМногие ищут 8-летнего мальчика, который прыгнул в воду, чтобы спасти тонущего другаСегодня, 15:43В Сергели раскрыта незаконная цепочка торговли пневматическим оружиемВ Сергели раскрыта незаконная цепочка торговли пневматическим оружиемСегодня, 13:26Новшество в системе МВД: запущен бот для выявления неправомерных действий сотрудниковНовшество в системе МВД: запущен бот для выявления неправомерных действий сотрудниковСегодня, 12:57В Узбекистане введены пожизненные ограничения для коррупционеровВ Узбекистане введены пожизненные ограничения для коррупционеровСегодня, 08:36В Навои засыпание за рулем закончилось трагедиейВ Навои засыпание за рулем закончилось трагедиейСегодня, 02:26Мужчина, разорвавший купюру в 2 тысячи сумов во время танца, привлек внимание общественности (видео)Мужчина, разорвавший купюру в 2 тысячи сумов во время танца, привлек внимание общественности (видео)Вчера, 17:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Майны, не покидающие погибшую птицу, вызвали обсуждения в сети
Майны, не покидающие погибшую птицу, вызвали обсуждения в сети