То, как мальчик из Самарканда торговался с главой Экспортно-импортного банка США, всех удивило

В городе Самарканд произошел интересный и необычный случай. Юный узбекистанец, выступая в роли обычного покупателя, торговался с главой Экспортно-импортного банка США Джоном Йовановичем, чем привлек внимание окружающих.

По словам очевидцев, уверенность мальчика и его способность свободно общаться на английском языке произвели на многих большое впечатление. Он вел себя естественно и смело продолжал беседу.

Джон Йованович с уважением отнесся к ребенку и искренне отвечал на его вопросы. Эта ситуация вызвала широкий резонанс не только среди присутствующих, но и в социальных сетях.

Пользователи высоко оценили знания и языковые навыки мальчика, отметив, что будущее таких молодых людей будет блестящим.