BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре

·26·Общество
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре

Момент, запечатленный на камеру во время матча Узбекистана и Колумбии на чемпионате мира ФИФА, привлек внимание всего мира.

Видео с маленьким узбекистанским болельщиком Исфандияром, который расплакался во время игры, стремительно распространилось в социальных сетях и было просмотрено миллионами людей.

Ситуацию сделало еще более трогательной то, что колумбийские болельщики начали поддерживать его, скандируя: «Узбекистан, Узбекистан».

По словам отца Исфандияра, Бектоша Хатамова, после выхода видео с ними начали связываться многие крупные мировые СМИ и организации.

Он сообщил, что через отель представители ФИФА, BBC, CNN и другие международные издания выразили желание организовать встречу.

Кроме того, на связь вышли различные бренды, спортивные и детские компании из США.

«Издания в основном спрашивают об Узбекистане, об интересе моего сына к футболу и о футбольной жизни в нашей стране. Я и не думал, что одно видео так прославит наш Узбекистан», — написал Бектош Хатамов.

Он отметил, что всемирная известность Исфандияра принесла ему как отцу огромную гордость.

В настоящее время болельщики и СМИ из разных стран оценивают этот случай как один из самых трогательных моментов чемпионата мира.

УзбекистанКолумбияФИФАBBCCNN
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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