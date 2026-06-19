В Фергане произошел сильный пожар в обувном цеху

·23·Общество
В Фергане произошел сильный пожар в обувном цеху

Вчера, 18 июня, в цеху по производству обуви в городе Маргилан Ферганской области произошел пожар. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению, в 15:36 через систему «112» поступил вызов о том, что в одном из домов по улице Ойдин в махалле Туягум вспыхнуло пламя.

На место происшествия оперативно прибыли 8 пожарно-спасательных экипажей. Пожар был локализован к 16:00 и полностью потушен к 16:20.

К сожалению, в результате пожара пострадала часть жилого дома площадью 120 квадратных метров, а также прилегающий к нему обувной цех площадью 120 квадратных метров и склад керамических изделий площадью 60 квадратных метров. Сгорели крыши зданий, внутренняя отделка и продукция.

Благодаря оперативным действиям удалось спасти около 200 квадратных метров площади. Пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия и проверка для установления причин пожара и размера нанесенного ущерба.

МаргиланФерганская областьМинистерство чрезвычайных ситуаций
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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