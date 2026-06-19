74-летняя бабушка пела песни во время полета на параплане и стала звездой интернета

74-летняя жительница Казахстана обрела популярность в социальных сетях благодаря своей смелости и любви к жизни.

Как стало известно, она совершила полет на параплане в Турции, осуществив одну из своих давних мечтаний. Самое интересное, что высота совершенно не напугала женщину.

Напротив, во время полета она пела песни, поднимая настроение пилоту параплана. Видео с этими искренними и радостными моментами позже было опубликовано в соцсетях её внуком.

Ролик быстро стал вирусным и вызвал теплые отзывы тысяч пользователей. Многие восхищаются энергией, смелостью и умением женщины наслаждаться жизнью.