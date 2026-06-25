В Ташкенте задержан человек, пытавшийся продать фальшивые доллары

В городе Ташкенте выявлен факт попытки продажи фальшивой валюты в размере 10 тысяч долларов США, сообщает канал Банкир.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками департамента при Генеральной прокуратуре, был задержан гражданин А.А. Согласно имеющимся данным, он пытался продать 100 фальшивых купюр номиналом 100 долларов за 6 500 настоящих долларов США.

В ходе оперативного мероприятия фальшивые банкноты были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 176 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, то есть изготовление или сбыт фальшивых денег. В настоящее время следственные действия продолжаются.