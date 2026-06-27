С 2027 года сотрудникам АЗС потребуется официальный допуск

С 1 января 2027 года в Узбекистане будет запрещена эксплуатация автозаправочных станций и газозаправочных пунктов, сотрудники которых не имеют официального допуска к работе на опасных производственных объектах.

Согласно новому порядку, если у специалистов, работающих на объекте, отсутствуют соответствующие сертификаты и разрешения, деятельность станции будет временно приостановлена в установленном законом порядке.

Деятельность объекта будет автоматически восстановлена в день устранения недостатков и подтверждения квалификации и права сотрудников на работу.

Данное требование направлено на усиление промышленной безопасности на объектах, связанных с хранением, заправкой и продажей топлива. Также планируется снизить риски аварий и других опасностей, которые могут возникнуть из-за неквалифицированной работы персонала.