Канал под названием «Будем мучить собаку» вызвал резкое возмущение общественности

Появление в социальных сетях канала под названием «Будем мучить собаку» вызвало резкие протесты широкой общественности. В первом видео, опубликованном в канале, запечатлено, как неизвестные лица бросают маленького щенка в реку с сильным течением.

По предварительным данным, этот инцидент произошел в городе Термез Сурхандарьинской области. На данный момент судьба запечатленного на видео щенка остается неизвестной.

Данное видео широко распространилось в социальных сетях, вызвав резкое недовольство пользователей. Многие граждане требуют оперативно установить личности лиц, проявивших жестокость по отношению к животному, принять в их отношении меры в рамках закона и не допустить повторения подобных случаев.

На данный момент официальной информации от ответственных органов по данному происшествию не поступало. Ожидается начало расследования по данному факту.