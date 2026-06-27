В Термезе наказан водитель, подвергший опасности жизнь матери и детей
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В городе Термез в отношении водителя «Оникс», который подверг опасности жизнь матери и её детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу, были приняты законные меры.
Действия водителя были расценены как неуважение к другим участникам дорожного движения и вызвали общественное недовольство.
В ходе проверки было установлено, что лицу, управлявшему автомобилем, 20 лет и он не имеет водительского удостоверения. Помимо управления транспортным средством без разрешения, он допустил грубое нарушение правил дорожного движения.
По данному факту приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством.
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