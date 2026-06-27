Сильное землетрясение в Афганистане ощутилось в 12 регионах Узбекистана
27 июня в 18:34 по ташкентскому времени в большинстве регионов Узбекистана ощущались подземные толчки.
По данным Сейсмопрогностического мониторингового центра при Министерстве чрезвычайных ситуаций, эпицентр землетрясения находился в Бадахшанской провинции Афганистана, в 499 километрах к юго-востоку от Ташкента.
Магнитуда землетрясения составила 6,8. Очаг залегал на глубине 224 километра. Координаты эпицентра: 36,84 северной широты и 70,19 восточной долготы.
Наиболее сильные толчки ощущались в Сурхандарьинской области, где они составили 4–5 баллов. В Ферганской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях сила землетрясения достигла 4 баллов.
В Андижанской и Наманганской областях зафиксированы толчки силой 3–4 балла, в Ташкентской области и городе Ташкенте — 2–3 балла, в Навоийской и Бухарской областях — 2 балла.
На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.
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