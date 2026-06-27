В Фергане при заправке автобуса взорвался баллон

·1·Общество
В Фергане при заправке автобуса взорвался баллон

В городе Фергана в процессе заправки автобуса метаном взорвался один из газовых баллонов. Сообщается, что в результате происшествия пожара не возникло и никто не пострадал. Об этом распространило официальное сообщение областного управления по чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно, инцидент произошел 27 июня около 19:00 на компрессорной станции заправки автомобилей, расположенной на улице Ватан Равнаги в городе Фергана.

По предварительным данным, в момент заправки пяти баллонов с метаном, установленных на крыше автобуса, один из них взорвался. Несмотря на происшествие, вспышки огня не последовало, пострадавших среди окружающих не зафиксировано.

В настоящее время причины случившегося детально изучаются правоохранительными органами и специалистами управления промышленной, радиационной и ядерной безопасности. На место происшествия прибыли начальник областного управления ЧС, представители соответствующих служб и ответственных ведомств, которые взяли ситуацию под контроль.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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