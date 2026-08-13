Дорогой автотранспорт арестован в счет задолженности

В производство Чиланзарского районного отдела Бюро принудительного исполнения на основании исполнительного листа межрайонного суда по гражданским делам поступил исполнительный документ о взыскании с должника О.С. в пользу взыскателя — микрофинансовой организации — задолженности в размере 128 миллионов сумов.

По данному исполнительному документу государственным исполнителем на основании статьи 23 Закона Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов других органов» было принято решение о возбуждении исполнительного производства, о чем должник был надлежащим образом предупрежден.

В ходе исполнительных действий в отношении должника были применены все предусмотренные законодательством меры принудительного исполнения. Однако в установленные сроки задолженность погашена не была.

Несмотря на это, должник не выплатил долг в установленный срок. В результате государственными исполнителями были применены предусмотренные законодательством меры принудительного исполнения: принадлежащее должнику автотранспортное средство арестовано и помещено на штрафную площадку для временного хранения.

Бюро принудительного исполнения призывает граждан своевременно и добровольно выполнять требования судебных документов.

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