В системе электроснабжения выявлены случаи взяточничества

В Сурхандарьинской и Андижанской областях выявлены два случая, связанных с сотрудниками системы электроснабжения. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, начаты следственные действия.

Первый случай зафиксирован в Шурчинском районе. Инженер районного отдела филиала «Энергосавдо» АО «Региональные электрические сети», используя свое служебное положение, предложил не рассматривать в законном порядке акт о пользовании электроэнергией в торговом магазине, принадлежащем гражданину.

Сообщается, что он потребовал 1000 долларов США за то, чтобы не передавать дело в суд, установить и зарегистрировать новый электросчетчик. Сначала он получил 200 долларов и 1 миллион 50 тысяч сумов.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области совместно с органами внутренних дел и органами профилактики, инженер был задержан в момент получения оставшихся 500 долларов и 2,4 миллиона сумов.

Второй случай выявлен в Балыкчинском районе Андижанской области. Заместитель руководителя районного предприятия электроснабжения пообещал через своих знакомых в Андижанском территориальном филиале АО «Региональные электрические сети» положительно решить вопрос с отчетами сотрудников о ежемесячных показателях деятельности.

Взамен он потребовал денежное вознаграждение. В ходе оперативного мероприятия, проведенного совместно Службой государственной безопасности и департаментом при Генеральной прокуратуре, должностное лицо было задержано с вещественными доказательствами при получении 300 долларов США, собранных сотрудниками предприятия электроснабжения.

В настоящее время по обоим случаям возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.