В Сырдарье выявлена незаконная продажа хлопка на 104 млрд сумов

·27·Общество
В Сырдарье выявлена незаконная продажа хлопка на 104 млрд сумов

В Сырдарьинской области выявлен факт продажи хлопкового волокна стоимостью более ста миллиардов сумов в обход установленного порядка. По данным Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, в отношении предприятия, нарушившего требования закона, приняты соответствующие меры воздействия.

Сообщается, что в ходе изучения ситуаций, которые могут привести к ограничению конкуренции или создать такой риск при организации биржевых торгов, территориальным управлением комитета по Сырдарьинской области были выявлены нарушения требований законодательства.

Согласно результатам проверки, ООО «Вхите Голд Кластер» реализовало хлопковое волокно общим объемом более 5 тысяч тонн на сумму 104 миллиарда сумов напрямую через договоры, минуя биржевые торги.

При этом было установлено, что данная хлопковая продукция была продана по ценам выше средних котировок, сформированных на биржевых торгах. Это принесло предприятию более 700 миллионов сумов необоснованной прибыли , как отмечается в сообщении.

Комитет по конкуренции сообщил, что по выявленным фактам Специальной комиссией территориального управления на основании признаков нарушения статьи 29 Закона «О конкуренции», а также положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров №170 , было официально возбуждено дело в отношении ООО «Вхите Голд Кластер».

После рассмотрения материалов дела в установленном порядке было принято решение о применении к предприятию финансового штрафа в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Специалисты подчеркивают, что основной целью торгов через товарно-сырьевые биржи является обеспечение открытости, прозрачности и честной конкурентной среды на рынке. Обход установленных правил может негативно повлиять на конкуренцию и препятствовать формированию справедливых цен на рынке.

СырдарьяВхите Голд КластерКомитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

5 "скрытых" секретов людей, родившихся 29 июня: Кто вы на самом деле?5 "скрытых" секретов людей, родившихся 29 июня: Кто вы на самом деле?Сегодня, 14:38В Дреам Парк люди застряли на колесе обозрения из-за отключения светаВ Дреам Парк люди застряли на колесе обозрения из-за отключения светаСегодня, 13:51В парке имени Гафура Гуляма остановились аттракционы из-за отключения светаВ парке имени Гафура Гуляма остановились аттракционы из-за отключения светаСегодня, 13:49В Бойсуне гражданин застрял посреди зиплайнаВ Бойсуне гражданин застрял посреди зиплайнаСегодня, 13:10В Бухаре 17-летний юноша утонул в каналеВ Бухаре 17-летний юноша утонул в каналеСегодня, 12:58В Чирчике спасена женщина, упавшая в канал «Бозсув»В Чирчике спасена женщина, упавшая в канал «Бозсув»Сегодня, 09:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец