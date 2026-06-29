В Сырдарье выявлена незаконная продажа хлопка на 104 млрд сумов

В Сырдарьинской области выявлен факт продажи хлопкового волокна стоимостью более ста миллиардов сумов в обход установленного порядка. По данным Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, в отношении предприятия, нарушившего требования закона, приняты соответствующие меры воздействия.

Сообщается, что в ходе изучения ситуаций, которые могут привести к ограничению конкуренции или создать такой риск при организации биржевых торгов, территориальным управлением комитета по Сырдарьинской области были выявлены нарушения требований законодательства.

Согласно результатам проверки, ООО «Вхите Голд Кластер» реализовало хлопковое волокно общим объемом более 5 тысяч тонн на сумму 104 миллиарда сумов напрямую через договоры, минуя биржевые торги.

При этом было установлено, что данная хлопковая продукция была продана по ценам выше средних котировок, сформированных на биржевых торгах. Это принесло предприятию более 700 миллионов сумов необоснованной прибыли , как отмечается в сообщении.

Комитет по конкуренции сообщил, что по выявленным фактам Специальной комиссией территориального управления на основании признаков нарушения статьи 29 Закона «О конкуренции», а также положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров №170 , было официально возбуждено дело в отношении ООО «Вхите Голд Кластер».

После рассмотрения материалов дела в установленном порядке было принято решение о применении к предприятию финансового штрафа в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Специалисты подчеркивают, что основной целью торгов через товарно-сырьевые биржи является обеспечение открытости, прозрачности и честной конкурентной среды на рынке. Обход установленных правил может негативно повлиять на конкуренцию и препятствовать формированию справедливых цен на рынке.