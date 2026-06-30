В Бектимире начата проверка по факту нарушения общественного порядка

·28·Общество
В Бектимире начата проверка по факту нарушения общественного порядка

В Бектимирском районе проводится проверка по случаю с лицом, нарушившим покой жителей многоквартирного дома.

На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлено, как мужчина без какой-либо причины стучит в двери квартир, беспокоя жильцов. Инцидент произошел 26 июня около 23:55 в махалле Хусайн Бойкаро.

Установлено, что гражданин Х.Б., 1970 года рождения, в ночное время поднимал шум и вступил в конфликт с гражданином Б.Е., 1982 года рождения.

По данному факту отделом координации деятельности органов внутренних дел Бектимирского района проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято законное решение.

БектимирХусайн БойкароМВДОбщественный порядокПроверка
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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