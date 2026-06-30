Какая национальность в Узбекистане самая многочисленная после узбеков

·1·Общество
Какая национальность в Узбекистане самая многочисленная после узбеков

Согласно предварительным результатам переписи населения и сельского хозяйства, проведенной в 2026 году, самой многочисленной национальностью в Узбекистане после узбеков стали таджики.

Численность узбеков среди постоянного населения страны составила 34 миллиона 901 тысячу 261 человек. Это составляет 89,4 процента от общего населения.

Второе место по национальному составу заняли таджики. Их численность составила 1 миллион 276 тысяч 941 человек, что составляет 3,27 процента от общего населения.

Следующие позиции:

Каракалпаки — 841 тысяча 397 человек, 2,15 процента
Казахи — 707 тысяч 329 человек, 1,81 процента
• Русские — 606 тысяч 528 человек, 1,55 процента
• Киргизы — 219 тысяч 91 человек, 0,56 процента
• Туркмены — 194 тысячи 757 человек, 0,50 процента

Также в Узбекистане проживает 300 тысяч 19 человек других национальностей. Их доля составила 0,77 процента.

УзбекиТаджикиКаракалпакиКазахиРусские
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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