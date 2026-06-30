Сколько было затрачено на регистрацию каждого гражданина при переписи населения

Согласно предварительным расчетам, в Узбекистане на регистрацию одного жителя было затрачено 0,12 доллара США.

По текущему курсу это означает, что на каждого человека было потрачено примерно 1 444 сума.

Данные расходы охватывают работы по организации процесса переписи населения и сельского хозяйства, сбор, обработку и обобщение данных.

Результаты переписи служат для определения численности населения страны, демографической ситуации в разрезе регионов, национального состава и других показателей.