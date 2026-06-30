30 июня — С Днем молодежи!

По случаю 30 июня — Дня молодежи Zamin.уз команда искренне поздравляет всю молодежь нашей страны.

Молодежь занимает важное место как в сегодняшнем прогрессе, так и в завтрашнем развитии нашей страны. Ваше стремление к знаниям, новые инициативы, трудолюбие и верность Родине вносят достойный вклад в процветание нашего края.

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть вам сопутствует успех в учебе, трудовой деятельности и в выбранной вами сфере.

Пусть все ваши добрые мечты и цели осуществятся. С Днем молодежи!