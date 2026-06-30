В Ташкенте запустили новую систему для пешеходных переходов

·23·Общество
В Ташкенте запустили новую систему для пешеходных переходов

На пешеходном переходе по улице Осиё установлены световые индикаторы РРФБ, которые заранее привлекают внимание водителей.

Согласно новому порядку, перед переходом дороги пешеход нажимает специальную кнопку. После этого для водителей загораются ярко-желтые предупреждающие огни.

Огни помогают заметить пешеходов издалека и позволяют водителю снизить скорость еще до приближения к переходу.

Элементы системы расположены на обочине, разделительной полосе и в верхней части дороги.

В настоящее время проект работает в тестовом режиме. Если эффективность будет подтверждена, такие индикаторы могут быть установлены и на других пешеходных переходах столицы.

Ташкентулица Осиёсистема RRFBпешеходный переходбезопасность дорожного движения
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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