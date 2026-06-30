В Ташкенте временно приостановлена деятельность незаконного частного детского сада

·1·Общество
В Ташкенте временно приостановлена деятельность незаконного частного детского сада

В Яшнабадском районе города Ташкента временно приостановлена деятельность частной дошкольной образовательной организации, работавшей незаконно.

Сообщается, что на основании обращений граждан Управлением санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья города Ташкента, с уведомлением Бизнес-омбудсмена, была проведена проверка. В ходе проверки было выявлено грубое нарушение санитарно-гигиенических норм в детском саду.

По словам начальника отдела Управления Дильфузы Хикматовой, в учреждении обслуживалось более 20 воспитанников. Однако в детском саду полностью отсутствовали медицинский кабинет, кухня, прачечная, склад и другие необходимые вспомогательные помещения.

Также было установлено, что не созданы условия, необходимые для здорового питания, качественного образования и воспитания детей; при приеме воспитанников не запрашивались медицинские сведения об их здоровье. Кроме того, отмечено полное отсутствие медицинской документации, а также недостаток знаний и квалификации у ответственных лиц учреждения.

По итогам проверки был составлен акт о выявленных нарушениях, соответствующие документы направлены в Налоговый комитет и уполномоченные органы. На данный момент деятельность данного частного детского сада временно приостановлена.

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