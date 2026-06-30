На поддержку молодежных инициатив выделят 50 миллиардов сумов

·9·Общество
На поддержку молодежных инициатив выделят 50 миллиардов сумов

Президент подчеркнул, что ни один юноша или девушка не должны остаться в стороне от создаваемых для молодежи возможностей.

Агентству по делам молодежи и Национальному агентству социальной защиты поручено провести в текущем году конкурс «Ватан мехри — социальные инициативы».

В рамках конкурса будут отмечены волонтеры и авторы 50 социальных проектов, предложившие лучшие решения проблем населения.

Также совместно с Национальным агентством социальной защиты, Министерством внутренних дел, Министерством дошкольного и школьного образования и Агентством по делам молодежи будет запущен проект «Канот».

Проект направлен на поддержку детей из групп социального риска. Они будут привлечены к социальным услугам, образованию, спорту, музыке и искусству.

Этим планируется предотвратить повторные правонарушения среди молодежи.

В ходе «Марафона молодежных инициатив», прошедшего в июне, ребята выдвинули тысячи предложений в области науки, культуры, бизнеса, стартапов и искусственного интеллекта.

Агентству по делам молодежи поставлена задача организовать «Офис инициатив». Эта структура будет заниматься превращением идей молодежи в практические проекты, продукты и услуги.

На эти цели будет выделено 50 миллиардов сумов.

Агентство по делам молодежиНациональное агентство социальной защитыQanotVatan mehriОфис инициативМолодежь
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте временно приостановлена деятельность незаконного частного детского садаВ Ташкенте временно приостановлена деятельность незаконного частного детского садаСегодня, 13:53В Хорезме мужчина оказался засыпан землей во время строительстваВ Хорезме мужчина оказался засыпан землей во время строительстваСегодня, 12:497-летний ребенок управлял грузовиком Хово7-летний ребенок управлял грузовиком ХовоСегодня, 12:44В ужасном ДТП в Ташкенте автомобиль Лакетти разорвало пополамВ ужасном ДТП в Ташкенте автомобиль Лакетти разорвало пополамСегодня, 12:38В Ташкенте запустили новую систему для пешеходных переходовВ Ташкенте запустили новую систему для пешеходных переходовСегодня, 11:3230 июня — С Днем молодежи!30 июня — С Днем молодежи!Сегодня, 11:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС