На поддержку молодежных инициатив выделят 50 миллиардов сумов

Президент подчеркнул, что ни один юноша или девушка не должны остаться в стороне от создаваемых для молодежи возможностей.

Агентству по делам молодежи и Национальному агентству социальной защиты поручено провести в текущем году конкурс «Ватан мехри — социальные инициативы».

В рамках конкурса будут отмечены волонтеры и авторы 50 социальных проектов, предложившие лучшие решения проблем населения.

Также совместно с Национальным агентством социальной защиты, Министерством внутренних дел, Министерством дошкольного и школьного образования и Агентством по делам молодежи будет запущен проект «Канот».

Проект направлен на поддержку детей из групп социального риска. Они будут привлечены к социальным услугам, образованию, спорту, музыке и искусству.

Этим планируется предотвратить повторные правонарушения среди молодежи.

В ходе «Марафона молодежных инициатив», прошедшего в июне, ребята выдвинули тысячи предложений в области науки, культуры, бизнеса, стартапов и искусственного интеллекта.

Агентству по делам молодежи поставлена задача организовать «Офис инициатив». Эта структура будет заниматься превращением идей молодежи в практические проекты, продукты и услуги.

На эти цели будет выделено 50 миллиардов сумов.