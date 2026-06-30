На поддержку молодежных инициатив выделят 50 миллиардов сумов
Президент подчеркнул, что ни один юноша или девушка не должны остаться в стороне от создаваемых для молодежи возможностей.
Агентству по делам молодежи и Национальному агентству социальной защиты поручено провести в текущем году конкурс «Ватан мехри — социальные инициативы».
В рамках конкурса будут отмечены волонтеры и авторы 50 социальных проектов, предложившие лучшие решения проблем населения.
Также совместно с Национальным агентством социальной защиты, Министерством внутренних дел, Министерством дошкольного и школьного образования и Агентством по делам молодежи будет запущен проект «Канот».
Проект направлен на поддержку детей из групп социального риска. Они будут привлечены к социальным услугам, образованию, спорту, музыке и искусству.
Этим планируется предотвратить повторные правонарушения среди молодежи.
В ходе «Марафона молодежных инициатив», прошедшего в июне, ребята выдвинули тысячи предложений в области науки, культуры, бизнеса, стартапов и искусственного интеллекта.
Агентству по делам молодежи поставлена задача организовать «Офис инициатив». Эта структура будет заниматься превращением идей молодежи в практические проекты, продукты и услуги.
На эти цели будет выделено 50 миллиардов сумов.
…