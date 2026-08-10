Важный совет от Хабиба Нурмагомедова: «Просто отложите его в сторону!»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов призвал людей не слишком увлекаться смартфонами и социальными сетями, а также тратить время на реальные и полезные дела.

Это искреннее обращение легендарного спортсмена прозвучало в видео, опубликованном в аккаунте «khann_journey» в социальных сетях.

«Отложите телефон в сторону и занимайтесь своими делами»

Хабиб Нурмагомедов отметил, что цифровая зависимость и напрасная трата времени стали серьёзной проблемой современного общества:

«Я бы посоветовал людям меньше времени проводить в телефоне. Мне кажется, сегодня большинство людей теряют на это слишком много времени — по шесть-семь часов в день. Думаю, нужно просто отложить телефон в сторону и заниматься своими делами. Сосредоточьтесь именно на том, чем вам нужно заниматься в жизни», — сказал Нурмагомедов.

Знать меру и соблюдать порядок

Бывший чемпион добавил, что важно не полностью отказываться от социальных сетей, а установить меру и ограничения при их использовании:

«Проводите меньше времени в социальных сетях. Если хотите провести там время — пожалуйста, проведите хотя бы час, но не семь-восемь часов в день», — заключил он.

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