Впервые в мире: в Ташкенте появился «Зелёный» маршрут, который помогает находить тенистые улицы

В летнюю жару пешие прогулки теперь станут для жителей столицы гораздо более прохладными и комфортными. Yandex Maps — цифровой картографический сервис — запустил в Ташкенте совершенно новый тип маршрута для пешеходов — «Зелёный» маршрут.

Примечательно, что Узбекистан стал первой в мире страной, где эта уникальная и удобная функция прошла испытания и была официально введена в эксплуатацию.

Точность 90 процентов: как искусственный интеллект находит тенистые места?

Эта функция представляет собой не просто обычную карту, а работает с использованием сложных нейронных сетей и анализа спутниковых снимков:

Цифровая зелёная карта: Yandex Maps с помощью искусственного интеллекта полностью разработал цифровую карту деревьев Ташкента. Нейросеть просканировала спутниковые снимки и с точностью 90 процентов определила расположение крон деревьев и теневых зон;

Многофакторный анализ: При построении маршрута алгоритм комплексно оценивает не только расстояние, но и плотность деревьев, долю открытых солнечных участков, а также температуру воздуха в течение дня;

Удобный выбор: Когда пользователь задаёт пешеходный маршрут, карта наряду со стандартными путями предлагает специальный «Зелёный» вариант, проходящий по тенистым и прохладным улицам.

Новый этап в повседневной жизни и городской инфраструктуре

Новая возможность поможет жителям города снизить риск солнечного удара по пути к метро, остановкам общественного транспорта, во время выполнения повседневных дел и спокойных вечерних прогулок.

Вместе с тем эта технология демонстрирует роль городского планирования и озеленения в сохранении здоровья людей, ещё раз доказывая, что тень и деревья являются неотъемлемой частью современной пешеходной инфраструктуры.

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