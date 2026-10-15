Выявлена преступная группа с участием банковского сотрудника

·75·Общество
Выявлена преступная группа с участием банковского сотрудника

В Ташкенте была выявлена преступная группа, которая звонила гражданам от имени банков, присваивала деньги с их банковских карт и оформляла на их имя онлайн-кредиты.

Сообщается, что члены группы представлялись сотрудниками банков и завладевали средствами граждан. Кроме того, они оформляли онлайн-кредиты на имя потерпевших.

В состав группы входил и сотрудник отдела кибербезопасности одного из крупных банков. Добытые преступным путем денежные средства в размере 8 миллионов долларов были конвертированы в криптовалюту и вывезены за рубеж.

ТашкентБанковское мошенничествоКибербезопасностьКриптовалюта
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

19-летний парень подозревается в криптовалютном мошенничестве19-летний парень подозревается в криптовалютном мошенничестве29 сентября 10:06Потеря 2 миллионов долларов из-за фальшивой ссылки от ChatGPTПотеря 2 миллионов долларов из-за фальшивой ссылки от ChatGPT6 сентября 15:25Скрытый «бункер» в частной школе: схема фальсификации международных сертификатов САТСкрытый «бункер» в частной школе: схема фальсификации международных сертификатов САТ19 сентября 18:20Специалистов по кибербезопасности попытались обмануть с помощью фальшивой конференцииСпециалистов по кибербезопасности попытались обмануть с помощью фальшивой конференции21 августа 01:24Владельцы криптовалют под угрозой: обнаружена новая вредоносная платформа ОкоБотВладельцы криптовалют под угрозой: обнаружена новая вредоносная платформа ОкоБот16 июля 02:52Безопасность крипторынка: почему традиционные аудиты не останавливают кражиБезопасность крипторынка: почему традиционные аудиты не останавливают кражи17 июня 20:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?