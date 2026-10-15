Выявлена преступная группа с участием банковского сотрудника

В Ташкенте была выявлена преступная группа, которая звонила гражданам от имени банков, присваивала деньги с их банковских карт и оформляла на их имя онлайн-кредиты.

Сообщается, что члены группы представлялись сотрудниками банков и завладевали средствами граждан. Кроме того, они оформляли онлайн-кредиты на имя потерпевших.

В состав группы входил и сотрудник отдела кибербезопасности одного из крупных банков. Добытые преступным путем денежные средства в размере 8 миллионов долларов были конвертированы в криптовалюту и вывезены за рубеж.