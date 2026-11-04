Неподобающее поведение в общественном месте: Нилуфар Хамидова принесла извинения, дело передано в суд

Актриса и блогер Нилуфар Хамидова, неоднократно оказывавшаяся в центре внимания общественности и государственных организаций из-за своих спорных и не соответствующих нормам этики выступлений в социальных сетях, вновь оказалась в эпицентре скандала. Ее очередное видео, снятое в общественном месте, на улице и возле остановки, вызвало резкое недовольство среди граждан и гостей столицы.

По данному факту правоохранительные органы начали оперативное расследование и приступили к процессу правовой оценки действий блогера.

Предупреждение «Узбекконцерта» и предыдущие правонарушения

Нилуфар Хамидова и ранее официально получала предупреждения от соответствующих организаций из-за своих публикаций в социальных сетях:

Нарушение лицензионных требований: Государственное учреждение «Узбекконцерт» выразило серьезные претензии артистке в связи с несоблюдением ею требований и условий официальной лицензии, выданной на осуществление концертной деятельности;

Повторные случаи: Несмотря на разъяснительную работу, проведенную ответственными лицами, блогер продолжила публиковать видеоматериалы, вызывающие общественный резонанс.

Беседа с сотрудниками ОВД: «Прошу прощения у своего народа»

В ходе официальной беседы, проведенной ответственными сотрудниками органов внутренних дел, блогер сделала заявление по поводу своего поступка и попросила прощения у народа:

Позиция блогера: «Мое последнее слово. Я прошу прощения у своего узбекского народа. Больше такой контент выпускать не буду. Вы увидите, что впредь будет выходить только красивый контент. Но теперь вы не будете меня критиковать и обсуждать», — сказала Нилуфар Хамидова;

Официальное сообщение сотрудника ОВД: Представитель ОВД подчеркнул, что по факту неподобающих действий гражданки в общественном месте и на улице были полностью оформлены все документы.

Дело передано в суд: ответственность за мелкое хулиганство

Принимаются меры по назначению законного наказания за правонарушение: