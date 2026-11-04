Неподобающее поведение в общественном месте: Нилуфар Хамидова принесла извинения, дело передано в суд

·121·Общество
Неподобающее поведение в общественном месте: Нилуфар Хамидова принесла извинения, дело передано в суд
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Актриса и блогер Нилуфар Хамидова привлекла внимание правоохранительных органов из-за распространения видео с поведением, нарушающим нормы этики в общественном месте.
  • В ходе беседы с сотрудниками органов внутренних дел блогер извинилась перед народом за свои действия.
  • Она также заявила, что в дальнейшем не будет выпускать подобный контент.

Актриса и блогер Нилуфар Хамидова, неоднократно оказывавшаяся в центре внимания общественности и государственных организаций из-за своих спорных и не соответствующих нормам этики выступлений в социальных сетях, вновь оказалась в эпицентре скандала. Ее очередное видео, снятое в общественном месте, на улице и возле остановки, вызвало резкое недовольство среди граждан и гостей столицы.

По данному факту правоохранительные органы начали оперативное расследование и приступили к процессу правовой оценки действий блогера.

Предупреждение «Узбекконцерта» и предыдущие правонарушения

Нилуфар Хамидова и ранее официально получала предупреждения от соответствующих организаций из-за своих публикаций в социальных сетях:

  • Нарушение лицензионных требований: Государственное учреждение «Узбекконцерт» выразило серьезные претензии артистке в связи с несоблюдением ею требований и условий официальной лицензии, выданной на осуществление концертной деятельности;

  • Повторные случаи: Несмотря на разъяснительную работу, проведенную ответственными лицами, блогер продолжила публиковать видеоматериалы, вызывающие общественный резонанс.

Беседа с сотрудниками ОВД: «Прошу прощения у своего народа»

В ходе официальной беседы, проведенной ответственными сотрудниками органов внутренних дел, блогер сделала заявление по поводу своего поступка и попросила прощения у народа:

  • Позиция блогера: «Мое последнее слово. Я прошу прощения у своего узбекского народа. Больше такой контент выпускать не буду. Вы увидите, что впредь будет выходить только красивый контент. Но теперь вы не будете меня критиковать и обсуждать», — сказала Нилуфар Хамидова;

  • Официальное сообщение сотрудника ОВД: Представитель ОВД подчеркнул, что по факту неподобающих действий гражданки в общественном месте и на улице были полностью оформлены все документы.

Дело передано в суд: ответственность за мелкое хулиганство

Принимаются меры по назначению законного наказания за правонарушение:

  • Судебный процесс: Собранные материалы административного дела были направлены в районный суд по уголовным делам для принятия законных мер на основании соответствующих статей Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство);

  • Предупреждение: Органы внутренних дел призвали всех граждан, блогеров и гостей столицы строго соблюдать правила поведения в обществе, национальную этику и требования закона.

Нилуфар ХамидоваУзбекконцертМелкое хулиганствоМВД
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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